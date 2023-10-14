السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان

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قصف جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل"وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.اضافة اعلان

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.
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