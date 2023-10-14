الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل"وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.