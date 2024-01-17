الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي يواصل نقل جرحاه من مناطق المعارك بغزة

جيش الاحتلال ينقل جنديا إسرائيليا مصابا جراء المعارك بغزة - (أرشيفية)
جيش الاحتلال ينقل جنديا إسرائيليا مصابا جراء المعارك بغزة - (أرشيفية)
تواصل وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية نقل جنود جرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن الاشتباكات قائمة بين المقاومة والاحتلال في منطقة أبراج الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة.اضافة اعلان

يذكر أن 24 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ مساء أمس الثلاثاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر - (أرشيفية)

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة أمر خاطئ

منذ23 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي قلق من عدم تحديد أهداف الحرب بالمستقبل القريب

30 كانون الأول 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - (أرشيفية)

إيران: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تريد توسيع الحرب في غزة

28 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: لن نوقف الحرب إلا بتحقيق الانتصار لكننا نحتاج وقتا لذلك

25 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
قصف.jpg-c26e0629-03fa-48db-8e80-7c598e31d389.jpg-9af02eab-68e8-4c36-9b7b-964844c3e978

شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على جنوب غزة

منذ10 ساعة
نازحون غزيون في إحدى مدارس "الأونروا" في دير البلح-(وكالات)

استشهاد أكثر من 4 آلاف طالب منذ بداية الحرب على غزة

منذ11 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله

منذ12 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في خانيونس

منذ12 ساعة
قناة السويس

مسؤول مصري: تعليق شركات عبور سفنها قناة السويس "أمر مؤقت"‎

منذ12 ساعة
مركز العدالة الدولي للفلسطينيين قدم شكوى بشأن جرائم حرب إلى شرطة العاصمه البريطانية (الجزيرة)

الشرطة البريطانية تعتزم التحقيق في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ18 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ18 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 