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الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
1:54 م
الجيش الإسرائيلي يواصل نقل جرحاه من مناطق المعارك بغزة
جيش الاحتلال ينقل جنديا إسرائيليا مصابا جراء المعارك بغزة - (أرشيفية)
تواصل وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية نقل جنود جرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.
وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن الاشتباكات قائمة بين المقاومة والاحتلال في منطقة أبراج الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة.
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يذكر أن 24 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ مساء أمس الثلاثاء.
غزة
الجيش الاسرائيلي
طوفان الاقصي
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