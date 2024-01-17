الجيش الإسرائيلي يواصل نقل جرحاه من مناطق المعارك بغزة

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تواصل وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية نقل جنود جرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن الاشتباكات قائمة بين المقاومة والاحتلال في منطقة أبراج الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة.يذكر أن 24 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ مساء أمس الثلاثاء.