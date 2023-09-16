السبت 16 أيلول 2023
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الجيش السوداني: سلمنا الصليب الأحمر أطفالا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع

الجيش السوداني: سلمنا الصليب الأحمر أطفالا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع
الجيش السوداني: سلمنا الصليب الأحمر أطفالا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع
السودان - فيما دوت أصوات قصف مدفعي وانفجارات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، قال الجيش، إنه سلم الصليب الأحمر عشرات الأطفال الذي كانوا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع.اضافة اعلان
يأتي ذلك في وقت توجه فيه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس إلى أوغندا في زيارة رسمية.
وذكرت مصادر محلية أن أصوات قصف مدفعي سمعت في منطقة الحزام جنوبي للعاصمة الخرطوم، وقالت تلك المصادر، إن انفجارات متتالية دوت حول الأحياء المجاورة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.
وأكد مصدر عسكري أن الجيش دمر قوة من الدعم السريع شرقي مطار الخرطوم وكبدها خسائر في الأرواح والمعدات، وهاجم بالطيران والمدفعية الثقيلة والمسيرات مناطق جنوبي الخرطوم حول معسكر طيبة، وحي المعمورة ومحيط كبري المنشية شرقي الخرطوم، كما هاجم الجيش عدة مناطق في الخرطوم بحري، في كل من كوبر، حلة كوكو، كافوري، الحاج يوسف، شمبات وأحياء الناقلة وحلة حمد، وشمبات والحلفايا.
في هذه الأثناء، قال الجيش السوداني في بيان، إنه سلم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أم درمان 30 قاصرا دون سن 18 كانوا يقاتلون مع قوات الدعم السريع.
وأكد الجيش أن تسليم الأطفال جاء التزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، على أن يسلمهم ممثلو المنظمة الدولية إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.
ولم يصدر تعقيب فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو قوات الدعم السريع بشأن بيان الجيش.
على صعيد آخر، أدانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تهديد القادة العسكريين في السودان بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في السودان، ووصفته بالأمر غير المقبول.
وأضافت غرينفيلد في لقاء مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن هذا التهديد مدان، وعلى قادة العسكر سحبه على الفور، لا سيما أن البعثة مهمة لضمان استمرار الأمم المتحدة في دعم الشعب السوداني، حسب تعبيرها.
وحثت غرينفيلد القادة العسكريين في السودان على البحث عن طريقة للعمل مع الأمم المتحدة لفتح الممرات الإنسانية لمرور المساعدات، وأن يمنحوا التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني.
في سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أول من أمس، أنها ظلت على اتصال وثيق مع الجيش والدعم السريع لحثهما على وقف إطلاق النار.
وأضافت في بيان نشر على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن 5 أشهر مضت على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، وبعثة يونيتامس "ظلت على اتصال وثيق مع كلا الجانبين، لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بصورة جدية، والانتقال نحو وقف دائم للأعمال العدائية".
على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توجه أمس إلى أوغندا في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية.
ووفق البيان فسيجري البرهان خلال الزيارة (غير محددة المدة)، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعد زيارة البرهان إلى أوغندا السادسة من نوعها، بعد مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
في إطار آخر، حذرت قوى الحرية والتغيير (التجمع السياسي المدني الرئيس في السودان) من أن البلاد قد تنقسم وتنزلق إلى حرب أهلية طويلة الأمد، إذا شكل جانبا الصراع العسكريان حكومتين متناحرتين.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته أول من أمس عبر "فيسبوك"، إن تلويح طرفي الصراع بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها، مؤكدة رفضها التام لهذا الإجراء.
ويأتي بيان قوى الحرية والتغيير بعد أن هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته. في المقابل، كان مسؤول كبير في مجلس السيادة السوداني قال، إن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال.
ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي اشتباكات لم تفلح أي هدنة في إيقافها، ما خلف 5 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 12 ألف جريح، حسب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المستقيل فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي في 13 الشهر الحالي.
وتسبب القتال بين الجانبين في أزمة إنسانية في السودان، الذي أصبح عدد النازحين فيه أكبر من أي دولة أخرى، إذ تقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا منذ نيسان (أبريل) الماضي، وفر أكثر من مليون شخص آخرين إلى دول الجوار.
ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.-(وكالات)
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