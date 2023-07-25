الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

غضب في نابلس وإضراب عام بعد استشهاد ثلاثة شبان

الحراك الشعبي بالقدس يدعو للاعتكاف بالأقصى لصد اقتحام "خراب الهيكل"

مسعفون ينقذون مصابا خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله ونابلس. -(وكالات)
مسعفون ينقذون مصابا خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله ونابلس. -(وكالات)
القدس المحتلة - دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس إلى الاعتكاف والرباط في وجه اقتحام "ذكرى خراب الهيكل" الخميس المقبل؛ وأن تكون الليلة التي تسبق الاقتحام ليلة غضب في كل أنحاء القدس.اضافة اعلان
الى ذلك، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 3 من كوادرها قالت إنهم استشهدوا صباح امس في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية، وقد عم المدينة إضراب شامل حدادا على استشهادهم.
وقالت حماس إن شهداء نابلس كوادر في جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) في الضفة الغربية.
في الوقت ذاته قال الحراك الشعبي :"بينما يجتاح طوفان الخلاف والاستقطاب كيان العدو وجماعته المستوطنة؛ تحضر جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح الخميس(غدا) في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ وإلى استباقه بمسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة".
ودعا الحراك  إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الغد الأربعاء للتصدي لهذا الاقتحام .
وأعلن الحراك المقدسي عن "ليلة غضب" شاملة في وجه مسيرة الأعلام العدوانية؛ تبدأ من بعد غروب شمس غدا الأربعاء؛ قائلا:" ليعلم المحتل أن محاولته استباحة مدينتنا لن ترتد عليه إلا وبالا وذلا؛ وندعو شباب القدس الأشاوس إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين".
كما دعا إلى شد الرحال والتواجد في المسجد الأقصى منذ فجر الخميس إن لم يستطع الاعتكاف؛ والصلاة والرباط في أقرب نقطة يصل إليها إذا ما منع من الوصول إلى الأقصى.
وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من "مسيرة أعلام" جديدة تخطط لها جماعات يهودية متطرفة، داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.
وقالت الهيئة، في بيان يوم امس الثلاثاء، إن منظمات يهودية متطرفة وجهت دعوات على نطاق واسع للمشاركة في تنظيم "مسيرة أعلام" الليلية، لمناسبة "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.
وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية السماح لهذه المسيرة الاستفزازية من اقتحام البلدة القديمة، وما يتخللها من اعتداء على المواطنين ومحلاتهم التجارية، محذرة من السماح لهم بالاقتراب من المسجد الأقصى.
ودعت الهيئة إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لصد أي محاولة من جانب تلك الجماعات المتطرفة لاقتحامه، وأداء طقوس في باحاته. 
وفي الضفة الغربية، تصاعدت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة النفير العام، وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال، دفاعا عن المسجد الأقصى، الذي يتعرض لأخطار وتهديدات إسرائيلية كبيرة.
تغيير جوهري
الخبير في الشأن المقدسي حسن خاطر يقول: إن "اليمين المتطرف يتجه بشكل قوي نحو المسجد الأقصى والقدس، في ظل فشل حكومة الاحتلال الكبير باستيعاب الشارع الإسرائيلي ووحدته، لأنه يريد أن يصنع هويته على حساب الشارع الفلسطيني".
ويحذر خاطر، من أن المسجد الأقصى سيكون في خطر أكبر، لأن هؤلاء المتطرفين يريدون أن يصنعوا تغييرا في واقع المسجد، وهذا ما لم يفعله من سبقهم من حكومات وقيادات إسرائيلية.
ويضيف أن الجماعات المتطرفة تريد إحداث تغيير جوهري في الأقصى، من خلال التهويد وتوسعة نشاط المستوطنين، وإضافة تفاصيل كثيرة لاقتحاماتهم لم تكن موجودة من قبل كالصلوات العلنية وفرض كامل للطقوس التوراتية، ناهيك عن فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد فعليا.
ويؤكد أن هؤلاء المتطرفين ذاهبون بخطوات سريعة لتهويد الأقصى، وبناء "الهيكل" المزعوم، خاصة وأن ذكرى "خراب الهيكل" تعد الأخطر على المسجد، كونها تهدف إلى تخريبه والسيطرة عليه.
ووفقا لخاطر، فإن "جماعات الهيكل" بدأت بخطوات خطيرة بحق الأقصى، تتمثل في تقديم 16 طلبا لحكومة الاحتلال لتنفيذها، مثل الاقتحام من جميع الأبواب، وعدم تخصيص أوقات محددة لليهود في المسجد، والسيطرة على كل ساحاته، وممارسة كل الطقوس التلمودية فيه.
صمام أمان
ولمواجهة هذه المخططات التهويدية، يؤكد خاطر أن تعزيز الرباط وتكثيفه بالمسجد الأقصى يعد صمام أمان للأقصى والقدس، ولإفشال مخططات المستوطنين بحق المسجد. ويقول إن "المرابطين يدفعون ثمنا باهظا من دمائهم وحرياتهم وبيوتهم في سبيل بقاء الأقصى والدفاع عنه، ويشكلون أكبر عقبة في وجه الاحتلال، ولولاهم لما بقي الأقصى مسجدا إسلاميا ولا القدس مدينة عربية".
وينتقد الخبير المقدسي، دور القيادة الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى، قائلا: إن "أداءها ضعيف جدا، وهو دفاع نظري، لم يعزز بأي ميزانية مطلوبة للدفاع عن القدس والأقصى، وليس لديها أي خطط واضحة ومنظمة بهذا الشأن". وأما على المستوى العالمي، "لابد من اتخاذ موقف إسلامي واضح إزاء ما يجري بالأقصى، باعتباره جزءا من عقيدة المسلمين في كل العالم، وعليهم أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وأن يكون الأقصى هما كبيرا لكل مسلم". وفق خاطر.
3 شهداء
 أعلنت وزارة الصحة، امس، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.
وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة: نور الدين تيسير العارضة (32 عاما)، والشهيد منتصر بهجت علي سلامة (33 عاما)، والشهيد سعد ماهر الخراز (43 عاما).
ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم.
وقال أحد شهود العيان، إن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان. كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها. يذكر أن الشهيدين سلامة والخراز هما أسيران محرران، والشهيد العارضة هو شقيق الأسير أحمد المعتقل منذ عام 2004، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاثة مرات.-(وكالات)
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