الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرب على غزة.. احتدام الاشتباكات وخسائر كبيرة للاحتلال بجباليا

جانب من الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة بعد توغل قواته.-(وكالات)
جانب من الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة بعد توغل قواته.-(وكالات)
عواصم - واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع، في وقت انسحبت فيه من حي الزيتون جنوبي شرقي القطاع بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام، في حين تواصلت الاشتباكات في مخيم جباليا حيث كبدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والآليات.اضافة اعلان
وأفادت كتائب القسام بمقتل 12 جنديا صهيونيا في قصف استهدفهم بجباليا، وأوضحت أن الاحتلال يسحب معداته المدمرة بغطاء جوي.
ووسط استمرار الاشتباكات العنيفة، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الصبرة جنوب مدينة غزة أدى إلى استشهاد 10 نازحين.
سياسيا، قال زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد للإذاعة الرسمية إن إبرام صفقة وإعادة من وصفهم بـ"المختطفين" أهم من عملية عسكرية برفح.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تعمل بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار استباقا لقرار الاحتلال باجتياح رفح، في حين قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المفاوضات في حالة جمود بسبب عملية رفح وعدم الوضوح الصهيوني بشأن طريقة وقف الحرب.
وكانت أعلنت كتائب القسام مقتل 12 جنديا صهيونيا في قصف استهدفهم بجباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة الاشتباك مع قوة الاحتلال واستهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة، في حين انسحب جيش الاحتلال من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.
وقالت كتائب القسام إن الاحتلال سحب معداته المدمرة بغطاء جوي بعد مقتل الجنود في جباليا، وأفادت بأنها فجرت عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا، واستهدفت جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وقوة صهيونية تحصنت داخل منزل في جباليا، كما اشتبكت معها.
وأضافت القسام أنها سيطرت على مسيّرة للاحتلال غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وأفادت بأنها استهدفت جرافة عسكرية صهيونية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 على مفترق الترنس بمخيم جباليا.
كما قالت إنها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد من طائرة مسيّرة على مجموعة جنود شرق مخيم جباليا، وقنصت جنديا صهيونيا قرب مسجد التابعين شرق رفح جنوبي قطاع.
من جانبه، أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جباليا، الذي أعلن الجيش الصهيوني العودة إليه قبل أيام.
ومع استمرار الاشتباكات في محاور التوغل، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 621 منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر)  الماضي، 273 منهم منذ بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال دمر مربعا سكنيا في محيط مستوصف حي الزيتون قبل انسحابه من المنطقة امس.
وأضافت أن جيش الاحتلال دمر مستوصف الزيتون و4 مدارس بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون، والذي استمر 6 أيام.
وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل بأن طواقم الدفاع المدني بدأت انتشال جثث الشهداء من حي الزيتون بعد انسحاب قوات الجيش الاحتلال.
وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت سديروت بصواريخ رجوم قصيرة المدى.
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن أحد الصواريخ أُطلق من جباليا، مضيفة أن صفارات الإنذار دوّت مرتين خلال ساعة في مستوطنتي سديروت وعوتاف عند الحدود مع قطاع غزة.
كما واصل جيش الاحتلال استهداف الأحياء في أنحاء القطاع، وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا صهيونيا مكثفا استهدف حيي السلام والجنينة شرقي مدينة رفح.
وأكد أن قصفا لقوات الاحتلال شمال مدينة غزة تسبب في استشهاد 5 أشخاص وإصابة 13، وأردف أن القصف استهدف أيضا شقة سكنية لعائلة أبو زاهر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
كما، استشهد 5 أشخاص في قصف صهيوني على منزل عائلة براش في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واطلقت قوات الاحتلال النار في محور نتساريم على طريق البحر غرب المحافظة الوسطى، مما تسبب في سقوط شهداء.
وذكر أن عدد ضحايا الغارة الصهيونية على منزل ومدرسة في مخيم النصيرات ارتفع إلى 43 شهيدا، في حين يواصل الأهالي البحث عن ناجين وشهداء تحت الأنقاض.-(وكالات)
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