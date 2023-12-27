الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوجيه ضربة للاحتلال

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قال الحرس الثوري الإيراني إن انتقامه لمقتل المسشتار رضى موسوي في سوريا بغارة إسرائيلية "سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".وأضاف أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل". (الجزيرة نت)