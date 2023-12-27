الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوجيه ضربة للاحتلال

الجيش الإسرائيلي - (أرشيفية)
الجيش الإسرائيلي
قال الحرس الثوري الإيراني إن انتقامه لمقتل المسشتار رضى موسوي في سوريا بغارة إسرائيلية "سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".

وأضاف أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل". (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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