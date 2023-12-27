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الأربعاء 27 كانون الأول 2023
1:32 م
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوجيه ضربة للاحتلال
الجيش الإسرائيلي
قال الحرس الثوري الإيراني إن انتقامه لمقتل المسشتار رضى موسوي في سوريا بغارة إسرائيلية "سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة ولن يكون مجرد عملية إعلامية".
وأضاف أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل". (الجزيرة نت)
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ايران
سوريا
الحرس الثوري الايراني
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