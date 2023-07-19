الحزن يعم الجزائر بعد حادث سير كارثي أودى بحياة 34 شخصا

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في حادثٍ كبير شهده الجزائر اليوم، توفي 34 شخصًا وأصيب 12 آخرون بجروحٍ، إثر حادث مروري مفجع، جراء اصطدام سيارة نفعية بحافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست جنوبي الجزائر.وأدى التصادم، الذي وقع قرابة الساعة الرابعة فجرًا إلى اشتعال النيران في السيارتين، بحسب جهاز الحماية المدنية.وأضاف في بيان أن الحريق طال جميع الركاب.وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية”، أرجعت مصالح الدرك الوطني الحادث لسبب مباشر، حيث أن المركبة النفعية التي اصطدمت بحافلة نقل المسافرين، تعمل خط أدرار-تمنراست في منطقة كتول، وكانت محملة بقارورات البنزين، وكانت تسير في الاتجاه الذي كانت تسير فيه الحافلة.وأوضح رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط: “حسب المعلومات الأولية فإن المركبة كانت تسير على اليسار من طرف، مما اصطدم مباشرة بالحافلة التي كانت في الاتجاه المعاكس”. وكالات