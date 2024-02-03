الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة بالفنادق

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.وأضاف الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في مارس/آذار المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى يوليو/تموز المقبل.