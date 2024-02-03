السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة بالفنادق

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الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة بالفنادق
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.

وأضاف الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في مارس/آذار المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.اضافة اعلان

وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى يوليو/تموز المقبل.
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