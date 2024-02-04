الحكومة البريطانية: الضربات في اليمن دفاع عن النفس وليست تصعيدا

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قالت الحكومة البريطانية تعليقا على الضربات الأميركية البريطانية لموقع في اليمن إن تحركها "مع حلفائها الأميركيين بدعم من الشركاء الدوليين" جاء من منطلق الدفاع عن النفس ولا يمثل تصعيدا، حسب قولها.وأكدت أن القوات الجوية الملكية شاركت في ثالث موجة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين.وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة.وأضاف شابس أن من واجبنا حماية أرواح الأبرياء والحفاظ على حرية الملاحة، مشيرا إلى أنهم نجحوا في استهداف منصات الإطلاق ومواقع التخزين المشاركة في هجمات الحوثيين.