الحكومة السلوفينية تصادق على مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين

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عمان- صادقت حكومة سلوفينيا، على مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأرسلته إلى البرلمان للمصادقة عليه.وأعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قراراً يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".وأضافت أن "الاعتراف بفلسطين، هو السبيل الوحيد للتعايش بين البلدين والشعبين في سلام، وأن عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دوراً أكثر نشاطاً في حل هذا الصراع". -(بترا)