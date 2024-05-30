 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة السلوفينية تصادق على مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين

GO1SCMFWoAA8lpU
سلوفينيا وفلسطين
عمان- صادقت حكومة سلوفينيا، على مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأرسلته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قراراً يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".اضافة اعلان
وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس" اليوم الخميس: "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".
وأضافت أن "الاعتراف بفلسطين، هو السبيل الوحيد للتعايش بين البلدين والشعبين في سلام، وأن عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دوراً أكثر نشاطاً في حل هذا الصراع". -(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
doc-34ub637-1717056462

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار إسرائيل

منذ6 ساعة
صعوبات كبيرة في توصيل المساعدات إلى غزة (AP)

انخفاض حاد في كمية المساعدات الواصلة لغزة منذ استهداف رفح

منذ15 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

وزير بمجلس الحرب مهاجما نتنياهو: فشل في كل الأهداف

منذ16 ساعة
عملية دهس جنود إسرائيليين في نابلس

بعد مقتل اثنين من جنوده.. الاحتلال يستنفر في نابلس

منذ17 ساعة
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)

مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة

منذ17 ساعة
دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)

مقتل جنديين إسرائيليين بعملية دهس في نابلس.. وحماس تعلق

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ22 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ22 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ22 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 