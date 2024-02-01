الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون: استهدفنا سفينة تجارية بريطانية متجهة إلى فلسطين المحتلة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع


قال المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية.

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وقال سريع إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية (للجماعة) سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة.


وأكد أن عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.

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