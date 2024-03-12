الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) استهداف سفينة "بينوكيو" الأمريكية بالبحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.
وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".اضافة اعلان
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