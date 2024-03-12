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الثلاثاء 12 آذار 2024
3:57 ص
الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) استهداف سفينة "بينوكيو" الأمريكية بالبحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.
وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".
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