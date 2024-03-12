الحوثيون بستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

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أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) استهداف سفينة "بينوكيو" الأمريكية بالبحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".