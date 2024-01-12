الحوثيون بعد الضربات على اليمن: سنرد ونواصل استهداف سفن إسرائيل

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توعد الحوثيون بالرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن. وفي حين كشفوا عن حصيلة هذه الغارات، جددوا التأكيد على عزمهم على مواصلة "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".وفي أول بيان بعد الضربات الأميركية البريطانية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة"، مؤكدا أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.وأضاف يحيى سريع في بيان، أن "العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة"، مشددا على أن "العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".وتابع : "لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعاً عن اليمن وسيادته، ونؤكد استمرارنا في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر الجمعة، أن قوات أميركية وبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا "نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن"، لافتاً إلى أن "هذه الضربات الأميركية البريطانية رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر".