الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون بعد الضربات على اليمن: سنرد ونواصل استهداف سفن إسرائيل

GDmsNmxWwAA-vTr (1)
من الضربات الأميركية على اليمن
توعد الحوثيون بالرد على الضربات الأميركية البريطانية على اليمن. وفي حين كشفوا عن حصيلة هذه الغارات، جددوا التأكيد على عزمهم على مواصلة "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".اضافة اعلان
وفي أول بيان بعد الضربات الأميركية البريطانية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم في إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة"، مؤكدا أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.


وأضاف يحيى سريع في بيان، أن "العدوان الأميركي البريطاني أدى إلى استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة"، مشددا على أن "العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".

وتابع : "لن نتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعاً عن اليمن وسيادته، ونؤكد استمرارنا في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر الجمعة، أن قوات أميركية وبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا "نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن"، لافتاً إلى أن "هذه الضربات الأميركية البريطانية رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65a1032ca5ea7

إسرائيل أمام العدل الدولية: جنوب أفريقيا قدمت "قصة مشوهة"

منذ 8 دقيقة
517531

منظمة إنسانية: إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل في غزة

منذ1 ساعة
1705048210002

الخارجية الروسية تهاجم الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن

منذ2 ساعة
1705038131589

اجتماع لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

منذ2 ساعة
53799f49-7941-4ec8-8674-c4ee21167138

الصفدي: العدوان على غزة والغطرسة الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن المنطقة

منذ2 ساعة
1705039041354

تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على القصف الأميركي على اليمن

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 