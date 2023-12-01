الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة (فيديو)

العميد-يحيى-سريع-متحدث-القوات-المسلحة-اليمنية
العميد-يحيى-سريع-متحدث-القوات-المسلحة-اليمنية


أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع،  استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل في حال قررت الأخيرة استئناف عدوانها على غزة.
وأضاف سريع، في كلمة مسجلة، أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم لتشمل أهدافا لا يتوقعها العدو الإسرائيلي في البر أو البحر، مشددا على استمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

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