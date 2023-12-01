الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة (فيديو)



أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل في حال قررت الأخيرة استئناف عدوانها على غزة.

وأضاف سريع، في كلمة مسجلة، أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم لتشمل أهدافا لا يتوقعها العدو الإسرائيلي في البر أو البحر، مشددا على استمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

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