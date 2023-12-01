الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة (فيديو)

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل في حال قررت الأخيرة استئناف عدوانها على غزة.
وأضاف سريع، في كلمة مسجلة، أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم لتشمل أهدافا لا يتوقعها العدو الإسرائيلي في البر أو البحر، مشددا على استمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2023
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
تنفيذاً لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِالدين الحوثي يحفظهُ اللهُ واستجابةً لمطالبِ شعبِنا اليمني العظيم ولنداءاتِ أحرارِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ في الوقوفِ الكاملِ مع خياراتِ الشعبِ الفلسطينيِّ… pic.twitter.com/PRTrIxcxH2