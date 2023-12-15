الحوثيون: عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات

وتابع في بيان عسكري : نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر
وتاليا ابرز تصريحات البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية:
- نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي
- العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)
- تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين
- عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية
- نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً
- لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة
- مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء
- عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا