الحوثيون: عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات

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قال المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع انه جرى استهداف سفينتين بصاروخين بعد عدم استجابتهما لتحذيرات القوات المسلحة من مواصلة الإبحار.وتابع في بيان عسكري : نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرروتاليا ابرز تصريحات البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية:- نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي- العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)- تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين- عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية- نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً- لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة- مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء- عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا