الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون للسفن: استجيبوا لأوامرنا ولا تغلقوا الرادارات

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سفن

حذّر حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، السفن المبحرة بالبحر الأحمر من الذهاب لإسرائيل، مطالباً إياها بعدم تزوير هويتها من خلال رفع أعلام غير أعلام الدول المالكة لها.

كما طالب المسؤول الحوثي السفن المبحرة بالبحر الأحمر بالاستجابة لأوامر الجماعة وعدم إغلاق أجهزة الرادار.

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وقال إن منعهم للسفن واستهداف من يعبر منها باتجاه الموانئ الإسرائيلية يرتبط بما يشهده قطاع غزة والعمليات الجارية هناك، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.


وتابع أن الحركة ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية التي تعبر باب المندب وكذلك التي لها علاقة مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة على غزة، مضيفا أن الجماعة قادرة على إيقاف الملاحة الدولية إذا تعرضت لهجوم. وكالات 

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