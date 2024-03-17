الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

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ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز" جنوبي اليمن.