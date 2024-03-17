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الأحد 17 آذار 2024
3:07 ص
الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز
هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز" جنوبي اليمن.
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