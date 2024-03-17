الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون: هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز

هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز
هجوم أميركي بريطاني على مناطق بالحديدة وتعز
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف مديريتي الطائف في الحديدة والتعزية في تعز" جنوبي اليمن.اضافة اعلان
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