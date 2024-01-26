الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية

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أعلن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدا أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.-(وكالات)