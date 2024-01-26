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الجمعة 26 كانون الثاني 2024
10:59 م
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع
أعلن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدا أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.-(وكالات)
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