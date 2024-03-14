الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثي: دول عربية تعمل على تجريم المقاومة

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زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي

قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إن العدو الإسرائيلي ينفذ جريمة القرن بمشاركة الأميركيين ودول غربية وعربية، وأن التخاذل والتفريط من المسلمين والعرب يساهم في هذه الجريمة .اضافة اعلان


وأضاف الحوثي في كلمة له مساء الخميس، أن هناك دول عربية تعمل على تجريم المقاومة، وأن هذه الدول لم تغير موقفها من المقاومة بعد إدراجها سابقا بقوائم الإرهاب.

 

وأشار إلى أن أكثر من 50 دولة إسلامية لا تقدم السلاح، وأن الحالة الفريدة هي إيران.

 

ونوه أن الاحتلال حاول إثارة الفتنة وسط مجتمع غزة لكن ذلك لم يؤثر فيه، مضيفا أن "موقف وجهاء العشائر مشرف ."


وقال الحوثي، "استهدفنا 73 سفينة منذ بداية العمليات بينها 12 سفينة هذا الأسبوع، وعملياتنا هذا الأسبوع نفذت باستخدام 58 صاروخا باليستيا وطائرة مسير."

 

وتابع، "العمليات العسكرية مستمرة لاستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، التي وصلت إلى مدى غير مسبوق وبينها 3 في المحيط الهندي، و  نتجه إلى منع عبور السفن من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح، ونحن مستمرون في عملياتنا وفي توسيعها إلى مدى لا يتوقعه العدو.

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