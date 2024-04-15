الحوثي: غارات أميركية بريطانية على تعز

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات جوية على محافظة تعز.وقالت قناة المسيرة إن عدوانا (لم توضح طبيعته) أميركيا بريطانيا استهدف محافظة تغز.ولم تتطرق القناة إلى وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.