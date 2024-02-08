الحوثي: قصف أميركي بريطاني يستهدف صعدة باليمن

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عواصم- اعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا قصفا على محافظة صعدة شمال البلاد.وقالت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية: "عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة صعدة".ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بالجماعة لم تسمّه قوله، إن "العدوان استهدف منطقة القطينات بمديرية باقم (شمال المحافظة)".ولم يوضح المصدر أهداف ونتائج الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب أميركي أو بريطاني بهذا الشأن حتى الساعة 6:00 (ت.غ).ومحافظة صعدة هي المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.ومساء الأربعاء الفائت، أعلنت جماعة الحوثي أن غارتين "أميركية ـ بريطانية" استهدفتا محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.ومساء ذات اليوم قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن "مواصلة الولايات المتحدة لسلوكها العدائي (في اليمن) يجرها شيئا فشيئا نحو المجهول".وأضاف عبر منصة إكس: "صنعاء معنيّة فقط باحترام من يحترم سيادتها ومصالح شعبها كل جهة لا تأخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار هي مخطئة في حق اليمن ومخطئة أكثر بحق نفسها ومصالحها".و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023 لحرب صهيونية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات صهيونية أو تنقل بضائع من وإلى الاحتلال.وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.-(وكالات)