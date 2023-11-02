الحياة تلفظ أنفاسها في غزة

نادية سعد الدين

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لكم يحتاج المجتمع الدولي من عديد ضحايا حرب الإبادة الاحتلالية في قطاع غزة حتى يتحرك فعليا لوقفها..، وهو تساؤل ما يزال مطروحا ويبدو أن إجابته ستبقى معلقة أمام استمرار هول مجازر الاحتلال الوحشية التي تفتك بالفلسطينيين وتستبيح دماءهم، بدون أن يهتز لها العالم قيد أنملة، باستثناء لهجة أميركية متعالية ومدانة لرسم مصير القطاع على أنقاض جثث الشهداء وندوب الجرحى وثنايا الدمار الشامل.وفي غزة الثكلى..؛ يتكالب النازيون الجدد بثوب الصهيونية وبالاستعانة مع فتاوى حاخامات متطرفين ومتورطين بدماء الفلسطينيين لإضفاء "صك شرعية" مزعومة للمزيد من قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمرافق الحيوية، أسوة بارتكاب الاحتلال أمس مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالا، التي انقض عليه للمرة الثالثة في أقل من 48 ساعة، مخلفا وراء عدوانه الوحشي العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.وبعد مجزرتي جباليا التي أدت لارتقاء زهاء 1000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود ووصفتهما الأمم المتحدة "بجريمة حرب"؛ أجهز الاحتلال على وسط المخيم بقصف جوي كثيف أدى لتدمير حي سكني كامل فوق رؤوس ساكنيه، وتم انتشال نحو 27 شهيدا باستهداف مدرسة في معسكر جباليا بالفسفور الكثيف المحرم دوليا، وذلك في مجزرة جديدة تضاف إلى جانب 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة الماضية وراح ضحيتها 256 شهيدا.ونتيجة غارات الاحتلال العدوانية المتواصلة؛ فقد خرجت العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة، وسط تجدد نداءات منظمات إنسانية وأممية بسرعة إدخال الوقود بدون مجيب دولي، سوى طرح الإدارة الأميركية "لهدنة مؤقتة لتحرير الرهائن" فقط، مما يعني تجديد الضوء الأخضر للإرهاب الصهيوني للمضي في ارتكاب المجازر والقتل والتنكيل والتدمير في قطاع غزة بدون هوادة أو رحمة أو إنسانية، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 9 آلاف، ونحو 24 ألف جريح، ومئات المفقودين تحت الأنقاض.وفي ظل قيادة سياسية صهيونية منتهية الصلاحية وجيش احتلالي نواة عصابات صهيونية إرهابية وانقسام داخلي عميق في الكيان المحتل؛ يزداد عنف وشراسة مجازر الاحتلال، مثلما تحيط به أيضا أجواء الإرباك والتخبط الشديدين أمام تصدي المقاومة الفلسطينية للتوغل البري الاحتلالي المحدود، ولصمود شعب غزة ورفضه التهجير وتشبثه بأرضه مع ثقل أحزانه وأوجاعه وتدهور وضعه الإنساني والصحي والغذائي، حتى بات على شفير الجوع والعطش معا.وما بين خطي غزة والضفة الغربية؛ شيع الفلسطينيون أمس جثمان شابين شهيدين ارتقيا في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وعلى وقع مقتل مستوطن في عملية طعن فلسطينية، بينما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين بالقطاع، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مما أدى لاستشهاد 3760 طفلا و2326 سيدة، وتدمير أحياء سكنية كاملة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وطال إرهاب الاحتلال كل شيء في قطاع غزة؛ فقد استهدفت غاراته الهمجية الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة غزة وسط محاولات متكررة للاقتراب من الأحياء السكنية، أسوة بمحيط أبراج الفيروز، شمال غرب غزة، ومخيم الشاطئ وحي النصر والشيخ رضوان ومحيط مشفى الشفاء وحي الشجاعية في غزة.كما قصفت طائراته الحربية العدوانية مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، كما قصفت عددا من الأبنية السكنية في عدة مناطق من وسط المدينة، أسوة ببناية تعد من أكبر أبراج القطاع، غربي مدينة غزة، وتضم شركات إعلامية ومؤسسات متنوعة.وارتقى عدد من الشهداء نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمخيم المغازي، وسط القطاع، ولحي الزيتون في مدينة غزة، فيما تم انتشال أكثر من 5 شهداء وعشرات الإصابات في استهداف زوارق الاحتلال لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم الشاطئ، وهي مركز إيواء للنازحين.ونفذت طائرات الاحتلال 6 غارات جوية في غرب مدينة غزة، وأكثر من 20 صاروخا ضد تل الهواء، جنوبا، ودمرت منزلا لعائلة فلسطينية كاملة في حي الصبرة بغزة، في ظل "استمرار استهداف محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى، بغارات عنيفة وضخمة ضد الطواقم العاملة والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح"، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية .يأتي ذلك على وقع خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة، إلى جانب 32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، نتيجة القصف الجوي الاحتلالي الكثيف، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.وفي الأثناء؛ قتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بالضفة، والتي أدت لاستشهاد 340 شهيدا، بينهم 132 فلسطينيا منذ مطلع الشهر الماضي، واعتقال المئات، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شابين وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة، على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في محافظتي رام الله والبيرة، وسط الضفة، وقلقيلية شمالا.من جانبها، قالت حركة "حماس" إن "تصريحات الإدارة الأميركية بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تفرض عليه الوصاية".وأضافت الحركة، في تصريح لها أمس، أن "محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضا تاما، وسيتصدى لها أبناء الشعب الفلسطيني بكل قوة".وأشارت إلى أن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".وشددت "حماس" على أن "تلك التصريحات والمخططات الأميركية الخبيثة هي أضغاث أحلام في عقولهم؛ فالشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض الشعب الفلسطيني إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".