الخارجية الفلسطينية تُحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية فشل وقف إبادة غزة

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، من فقدان الشعب الفلسطيني آماله في دور المجتمع الدولي في وقف العدوان فوراً، وقيامه بواجباته ومهامه في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به، والذي ما زال متواصلا جيلا بعد جيل، ونكبة إثر نكبة.
وأشارت إلى إمعان دولة الاحتلال وإصرارها على تصعيد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص لليوم الـ39 على التوالي، وإلى عدوانها المفتوح الذي يشنه جنود الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.