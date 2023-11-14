الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية الفلسطينية تُحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية فشل وقف إبادة غزة

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الخارجية الفلسطينية تُحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية فشل وقف إبادة غزة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها على شعب فلسطين بحجة "الدفاع عن النفس"، المسؤولية الكاملة عن الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، وإجبارها على توفير احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود.اضافة اعلان
وحذرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، من فقدان الشعب الفلسطيني آماله في دور المجتمع الدولي في وقف العدوان فوراً، وقيامه بواجباته ومهامه في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل به، والذي ما زال متواصلا جيلا بعد جيل، ونكبة إثر نكبة.
وأشارت إلى إمعان دولة الاحتلال وإصرارها على تصعيد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص لليوم الـ39 على التوالي، وإلى عدوانها المفتوح الذي يشنه جنود الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
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