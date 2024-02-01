الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

اضافة اعلان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقتعلى مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابياأوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).