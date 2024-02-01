الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

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أرشيفية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل وافقت
على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا
أوليا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان
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