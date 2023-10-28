الخارجية المصرية: عراقيل إسرائيلية تمنع وصول المساعدات لغزة

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القاهرة- طالبت وزارة الخارجية المصرية، إسرائيل بالتوقف عن إجراءاتها التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،أحمد أبو زيد، إن نقل المساعدات إلى غزة يواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، الذي يشترط ضرورة تفتيش شاحنات المساعدات في معبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الشاحنات في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر إلى معبر رفح، ما يوجد أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.وأكد أن هناك تشددا كبيرا من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، ورفضا لدخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة.وطالب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، ليتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحّة لسكان القطاع. -(بترا)