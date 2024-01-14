الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية المصرية: لم نمنع أو نعطل دخول أية شاحنات لقطاع غزة

شاحنة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة من مصر-(وكالات)
شاحنة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة من مصر-(وكالات)

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، خلال تصريحات إعلامية ، أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقى علاجهم. وأضاف أبو زيد، إن معبر رفح مفتوح بصورة دائمة، ومصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولا يمكن المزايدة أو التشكيك في هذا الأمر.

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ونوّه إلى أن كل المسؤولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

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