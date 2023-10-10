الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخامسة بتوقيت القسام.. عسقلان تحت القصف

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عسقلان تحت القصف
بدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، قصف مدينة عسقلان ردا على جريمة تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة.اضافة اعلان

جاء ذلك تنفيذا للوعيد الذي أعلنته "حماس" بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى ما قبل الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين، لمغادرة المدينة.

وكان متحدث القسام "أبو عبيدة"، قال: "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".

وختم أبو عبيدة تحذيره عبر حسابه على منصة "تليغرام" قائلا: "وقد أُعذر من أَنذر".

وخلال الأيام السابقة، أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي رسائل هاتفية فضلا عن اتصالات هاتفية مع سكان عدد من المناطق وطالبهم بإخلائها تمهيدا لقصفها.

كما نشر الجيش على منصاته مقاطع فيديو، يطالب فيها سكان بعض المناطق من غزة بإخلائها والنزوح إلى مناطق أخرى.

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، فيما يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.

من جانبهاـ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 765، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة. 
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