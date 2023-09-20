الدبابة الإسرائيلية الجديدة

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تل ليف رام 20/9/2023كشف الجيش الإسرائيلي لأول مرة أمس النقاب عن دبابة المستقبل لديه – براك، دبابة المعركة الأولى لدى الجيش الإسرائيلي من الجيش الخامس التي طورتها وحدة السلاح في وزارة الدفاع بالتعاون مع الذراع البري وسلاح المدرعات.تدخل في الدبابة أجهزة متطورة بما فيها الذكاء الاصطناعي. وقد تم استيعاب دبابات براك الأولى هذا الشهر في الكتيبة الهجومية 52 في لواء الأعقاب الحديدية 401 وستصبح دبابات المعركة الأساسية لسلاح المدرعات واسلحة الحسم في المناورات.ستكون قدرات الكشف، التفعيل والمعالجة في دبابات براك ثورة في ميدان المعركة. وسيزود قائد الدبابة بخوذة قتالية كخوذة الطيارين والتي ستعرض امامه كل معطيات القتال ذات الصلة، في اطار ساحة المعركة. وسيتيح الجهاز تمشيطا بدرجة 360 عند إزاحة الرأس والعثور على الأهداف في الزمن الحقيقي بواسطة قدرات الذكاء الاصطناعي.والى ذلك ستضاف موجهة الدبابة ومدفعية محسنة بقدرات مراقبة ليلية متطورة مع تقاطع صاف محسن. قدرات جديدة ستتيح لطاقم الدبابة قتالا في رفوف مغلقة بتحصين أجود على مدى كل القتال ضمن أمور أخرى بفضل جهاز دفاع متطور "سترة ريح" من انتاج رفائيل مهمتها التصدي للصواريخ المضادة للدبابات.هذا وقال مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط ايال زمير: "في العقود الأربعة الأخيرة شكلت دبابات المركب، العمود الفقري لسلاح المدرعات والقتال البري، واليوم ندخل في عصر جديد في ميدان القتال البري، عصر براك. دبابة براك هي آلة الحرب الأكثر تطورا من نوعها في العالم".