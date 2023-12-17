الدعوات لانتخابات وقت الحرب دلالة إخفاق للاحتلال بمعركته في غزة

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القدس المحتلة - نداءات صدرت على لسان عدة مسؤولين سابقين على أعلى المستويات في كيان الاحتلال بينهم رؤساء وزارات سابقون، بالإضافة الى دعوات حزبية وشعبية عديدة بإجراء انتخابات فورا لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحمله معظم المحتلين باستثناء المستوطنين المتطرفين وزعاماتهم المسؤولية عن كل الإخفاقات، وبينها ما آلت اليه احداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وما تبعها من الحرب على غزة.فقد اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد، أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه، داعيا إلى إجراء انتخابات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.من جهته كان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك أن نظيره الحالي بنيامين نتنياهو يلحق "ضررا جسيما بمكانة إسرائيل الإستراتيجية" ويقود حربا ليس لها نهاية في قطاع غزة، داعيا لإنهاء رئاسة نتنياهو فورا قبل أن تصبح عواقب عيوبه غير قابلة للإصلاح.وحذر باراك من إغراق إسرائيل في صراعات وأزمات تدوم لسنوات مع الإدارات الأميركية، وسط مخاطر تهدد علاقات الاحتلال بالدول العربية التي أبرمت معها اتفاقيات تطبيع.ويصر نتنياهو على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتواصل لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة.وتتصاعد توقعات داخل دولة الاحتلال بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاق العسكري والاستخباراتي أمام حركة حماس ستكتب نهاية حياة نتنياهو السياسية.ومنذ نحو عام يترأس نتنياهو حكومة ائتلافية يصفها إعلام الاحتلال بأنها أكثر حكومة يمينية متطرفة في التاريخ.وبشأن رأيه عن الأنباء الخاصة باتفاق هدنة جديد محتمل يشمل صفقة تبادل أسرى، أجاب لبيد رئيس الحكومة السابق بأنه يجب تقديم مقترح جديد على الطاولة؛ فبمجرد وجود الورقة على الطاولة، سيؤدي ذلك إلى تحرك، حتى لو لم يتم قبولها.وأضاف: أوضحت لرئيس الوزراء أن المعارضة ستقدم الدعم، حتى مقابل أثمان مؤلمة في صفقة (بشأن) المحتجزين.يشار إلى أن نتنياهو حاول مرارا تحميل الجيش وأجهزة الاستخبارات مسؤولية الإخفاقات؛ وهذا ما أثار انتقادات حادة له حتى داخل حكومته.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حوالي 19 ألف شهيد ، وأكثر من 51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.إلى ذلك سيطر نبأ مقتل 3 من أسرى كيان الاحتلال في قطاع غزة برصاص جيشهم أول من أمس، على تغطية الإعلام هناك، فبينما حاول بعض المحللين تسويغ خطأ الجيش، بسبب الظروف الصعبة والمعقدة للعمليات العسكرية في حي الشجاعية؛ طالب آخرون بضرورة العمل على إعادة الأسرى أحياء، وإيجاد آلية لتحقيق ذلك.وأحدث مقتل المحتجزين الثلاثة ردود فعل غاضبة في كيان الاحتلال، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، إن الحادثة "هزت أركان الجيش برمته"، مضيفا بأن الجنود الذين أطلقوا النار تصرفوا بشكل مخالف لقواعد الاشتباك، لكنه رجح أن يكون السبب عائدا إلى "التعب والتوتر" حسب تعبيره.ولاحقا أقر رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أن جنوده قتلوا 3 أسرى بالخطأ رغم حملهم رايات بيضاء، مقرا أن الحادث صعب ومؤلم.وقال "أعتقد أن الأسرى الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم "تحركوا بلا قمصان حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء، ورغم ذلك أطلق النار عليهم كان مخالفا للقواعد، إذ يمنع إطلاق النار على من يرفع راية بيضاء ويريد الاستسلام".وقالت تاليا لنكري والتي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس مجلس الأمن القومي، إن التهديد الذي تمثله "حماس" مهما كان صعبا، فهو ليس تهديدا وجوديا على إسرائيل، خاصة بعد تدمير قدراتها العسكرية.لكنها ترى أن عدم إعادة "المحتجزين" هو التهديد الوجودي على إسرائيل، لما فيه من فقد الثقة بالقيادة والقدرة على العيش في هذه الأرض، مشددة على ضرورة الاستمرار في العمل قدر الإمكان للوصول إلى وضع يتم فيه تحرير المحتجزين عن طريق اتفاقيات جديدة.بينما نقلت القناة 12 عن موشيه كبلينسكي نائب رئيس هيئة الأركان سابقا قوله، إن هذا الحدث مأساوي وكان ضمن "السيناريوهات" السوداء التي كان يخشى وقوعها، لكنه رأى أن الحدث يؤكد صعوبة الأوضاع التي تعمل من خلالها قوات الجيش، وأنه لا بد من منحه فرصة للتحقيق في الحدث.وقال محلل آخر، إن هذه حرب وفي الحرب تقع عيوب وأخطاء صعبة، مشيرا إلى ما نقلته صحيفة هآرتس عن أن 13 جنديا (يمثلون قرابة 10 % من قتلى الجيش حسب إعلانه)، قتلوا نتيجة نيران صديقة، وهو ما يعني وجود توتر عملياتي كبير، لذلك تقع عيوب وأخطاء.بينما يرى المراسل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد، أن هذا الحدث صعب ورهيب يكسر القلب ولا توجد كلمات أخرى لوصفه، وهو يمثل التصادم بين هدفي الحرب، مضيفا "أنها نهاية مأساوية".في المقابل، قال "راز مطلون" وهو قريب اثنين من المحتجزين، إن الجيش نجح في إنقاذ محتجزة واحدة عبر العملية العسكرية، بينما نجح في إخراج 110 عبر اتفاق جديد، وهذا يعني الحاجة إلى اتفاق جديد من أجل إعادة البقية أحياء.وأضاف في حديثه للقناة 11: "لو قالوا لي سنبدأ آلية لتخليص المخطوفين بتحرير 3 إلى 5 ففي النهاية سيصلون إلى يوسي وإيلي (أقاربه المحتجزين).. أريد أن يبدأوا بهذه الآلية لأن هذا ضروري جدا".وقالت ميراف ليشيم، وهي والدة إحدى المحتجزات، إنه لا بد من أن يتذكر الجميع أن هناك محتجزين على قيد الحياة لهم قصة ويعانون ظروفا سيئة جدا ويجب إعادتهم الآن، وقالت دفورا ليشيم، جدة المختطفة نفسها، إنه لا بد من عدم الانتظار.أما وزير الزراعة آفي ديختر والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الشاباك سابقا فقال للقناة 11، إن ما حدث مأساة حقيقية ذات حساسية كبيرة، فجميع المحتجزين الذين نجح الجيش في الوصول إليهم كانوا قتلى، وفي هذا الحدث كان من الممكن إنقاذ مخطوفين أحياء، ولكن نتلقاهم مقتولين وبأيدينا.-(وكالات)