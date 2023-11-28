الدود يخرج من جروحهم.. معاناة المصابين في غزة تتفاقم

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غزة - بين الممرات وعلى الأسرّة ترتفع أصوات الأنات من الوجع وقلة المسكنات، فلا أدوية ولا ضمادات للجروح الغائرة في مستشفيات قطاع غزة.وبأنفاسه المتسارعة قال الجريح عماد نصار "وصلنا ليلة أمس من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بجنوب القطاع بعد عذابات لن نستطيع تخيلها ولا تحملها، جاءوا بنا خلال أيام الهدنة، وقد تعفن جرحي وخرج منه الدود نظرا إلى عدم وجود أطباء ولا ممرضين، بسبب حصار وقصف المستشفيات".أما والدة الجريح تيتو مسعود فلا الكلمات تسعفها ولا شيء يخفف معاناتها وهي ترى فلذة كبدها وقد يفقد قدمه في أي لحظة كما وصفت، وقالت "كانت قدم ابني متوسطة الحال، ومن الممكن معالجتها لكنها تدهورت، بسبب عدم متابعة الأطباء له جراء خروجهم القسري من مستشفى كمال عدوان الذي هدده الاحتلال الإسرائيلي بالقصف".القطاع الصحي خارج الخدمةمن جانبه، قال الطبيب نور الدين الخطيب "وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس مئات الإصابات من مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي بشمال القطاع، ومعظم هذه الحالات والإصابات جروحها متعفنة لدرجة كبيرة والدود يخرج من بعضها، نظرا إلى نقص المعدات والأدوية المتوفرة لدى الأطباء في مستشفيات شمال قطاع غزة والنقص الكبير في الكادر الطبي"، حيث استشهد 65 عنصرا من كوادر القطاع الصحي جراء القصف الوحشي على القطاع.بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة "الانهيار التام" للمستشفيات جراء العدوان المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن مستشفيات غزة "انهارت بشكل تام بسبب العدوان على القطاع"، مشيرا إلى أن "بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها".إلى ذلك، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أمس إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة.وذكرت المتحدثة مارغريت هاريس "في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي".ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه "مأساة" وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز قوات الاحتلال بعض طواقمه الطبية.وقالت المتحدثة إن المنظمة العالمية "قلقة جدا" بشأن موظفي المستشفى المحتجزين في غزة، ويجب احترام حيادهم ككوادر طبية.وفي 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء- وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة- بعد حصاره لعدة أيام وقصف مرافقه من بينها مولدات الكهرباء وغرف للعمليات.وبعدها اختطف جيش الاحتلال مدير المستشفى محمد أبو سلمية و5 من الكوادر الطبية أثناء نقل جرحى من المرفق الصحي، ووجهت اتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالتورط في اختطافهم، بيد أنها نفت امتلاكها أي معلومة عن مصيرهم.وأعلنت وزارة الصحة في غزة بعدها إيقاف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عمليات إجلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفيات في القطاع عقب احتجاز جيش الاحتلال موظفيها الصحيين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.وكان مصير مستشفى الشفاء مشابها لمصير معظم مستشفيات شمال القطاع التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي نتيجة الحصار والقصف عليها.وقبل دخول هدنة إنسانية مؤقتة الجمعة الماضي، شن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، في حين لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.وحذرت منظمات صحية من تفشي الأمراض المعدية والأوبئة في غزة نتيجة تحلل الجثث المتبقية تحت الأنقاض وكذلك انقطاع المياه عن القطاع بشكل كامل منذ بدء العدوان الصهيوني.-(وكالات)