الرئاسة الفلسطينية تطالب أميركا بتحمل مسؤولياتها حيال تطبيق حل الدولتين

وقال أبو ردينة في بيان اليوم الاحد، إن استمرار هجوم بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، تتزامن مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل اعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف، أن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.