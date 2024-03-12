الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس الإيرلندي ينتقد حملة إسرائيل المناهضة للأونروا

1710260568590
الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز

انتقد الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، حملة إسرائيل المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصف الحملة الدعائية ضد الأمم المتحدة بشأن غزة بأنها "مهزلة فاضحة".

اضافة اعلان


ونقلت هيئة البي بي سي عن هيغينز قوله في بيان أن "الوضع الذي نشهده الآن في غزة هو وضع يجب ألا يصرف انتباه الرأي العام العالمي عنه أو يصرف نظره عنه".


وأضاف "هذه مسألة حياة وموت، يجب وقف الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات فوراً، وتوفير الأدوية الأساسية الحيوية ومصادر الطاقة لما تبقى من مستشفيات غزة".


وحث هيغينز الدول على أن تحذو حذو بلاده وتزيد من تمويل المساعدات لوكالة الأونروا وأن على كل دولة بذل "كل ما في وسعها" لتجنب الكارثة الإنسانية الأكثر خطورة في غزة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65f08c8f2768b

بوريل يندد باستخدام الجوع "سلاحا للحرب" في غزة

منذ 27 دقيقة
GA-6Pl_W4AALNGA-1702278354

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 عسكريين بغزة

منذ1 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

مسؤولون أميركيون: بايدن فقد الثقة بنتنياهو

منذ16 ساعة
لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

لابيد: عدد جنودنا لا يكفي لخوض حرب مع لبنان

منذ17 ساعة
بايدن رفقة نتنياهو

إعلام أميركي عن بايدن: لا موعد بعد للقاء نتنياهو

منذ17 ساعة
حركة حماس

تقرير استخباري أميركي: حماس باقية وحرب غزة لن تنتهي

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

3 ملفات خطيرة في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

طلبة بـ"العاشر" لا يقرأون ولا يكتبون!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تكرار المشهد سنويا

سلامة الدرعاوي |اليوم

كذبة الحلول العلمية والشراكات الإستراتيجية!

نضال المجالي |اليوم

هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به

سميح المعايطة |اليوم

المحتل تلميذ غبي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات | منذ22 ساعة
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان
 
 