الرئيس الإيرلندي ينتقد حملة إسرائيل المناهضة للأونروا

انتقد الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، حملة إسرائيل المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصف الحملة الدعائية ضد الأمم المتحدة بشأن غزة بأنها "مهزلة فاضحة".

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ونقلت هيئة البي بي سي عن هيغينز قوله في بيان أن "الوضع الذي نشهده الآن في غزة هو وضع يجب ألا يصرف انتباه الرأي العام العالمي عنه أو يصرف نظره عنه".



وأضاف "هذه مسألة حياة وموت، يجب وقف الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات فوراً، وتوفير الأدوية الأساسية الحيوية ومصادر الطاقة لما تبقى من مستشفيات غزة".



وحث هيغينز الدول على أن تحذو حذو بلاده وتزيد من تمويل المساعدات لوكالة الأونروا وأن على كل دولة بذل "كل ما في وسعها" لتجنب الكارثة الإنسانية الأكثر خطورة في غزة.