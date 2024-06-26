 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس البوليفي: البلاد تواجه انقلابا عسكريا

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جنود من الجيش حاصروا القصر الرئاسي

قال الرئيس البوليفي لويس آرسي، ليلة الأربعاء/ الخميس، إن بلاده تواجه انقلابا عسكريا.

 

واقتحمت مدرعات وجنود بقيادة قائد الجيش القصر الوطني البوليفي، وسط اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس لويس آرسي.اضافة اعلان

وقال قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائدا أعلى للقوات المسلحة، "حتى الآن".

وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي يوم الأربعاء "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب.

وشوهد الجنود المدججون بالسلاح والمركبات المدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريللو بالعاصمة، وفقًا لمقاطع فيديو تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. - سكاي نيوز

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