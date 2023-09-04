الربط السككي بين العراق وإيران من المستفيد؟

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عواصم – رغم اتفاق العراق وايران على أهمية الربط السككي بين البلدين، في تعزيز العلاقات الثنائية، الا أن الجانب الإيراني يرى فيه أرضية لوصول بضائعة للبحر الأبيض المتوسط عبر العراق، فيما لا يرى العراق أن غايته تتجاوز نقل المسافرين بين البلدين.وبعد تأخير دام أكثر من 4 عقود، وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومحمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، أول من أمس حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية، فمن المستفيد من هذا الربط.إيرانيا، اعتبر مخبر أن المشروع "خطة إستراتيجية" من شأنها أن تُحدث قفزة كبيرة للغاية في زيادة المبادلات التجارية إلى 30 مليار يورو.وفي تصريح صحفي أدلى به قبيل التوجه إلى معبر شلمجة الحدودي ولقاء الضيف العراقي، وصف المسؤول الإيراني الربط السككي وامتداده إلى البحر الأبيض المتوسط بأنه "حدث مبارك"، مضيفا أن المشروع سيؤدي إلى تطور في الشرق الأوسط من خلال إكمال الممرات الدولية في مجال النقل والشحن.من جانبه، تحدث وزير الطرقات وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، عن أهمية المشروع الذي سيمكن بلاده من الاتصال بموانئ غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط عبر الممر "الشرق-الغرب".وأوضح أن الخلاف الأساسي الذي حال دون تنفيذ المشروع حتى الآن "کان حول قضية الأرض، حیث سبق أن زُرع العديد من الألغام فيها خلال الحرب (1980-1988)"، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الألغام من هذا المسار.وفي تصريحات صحفية على هامش تفقده معبر سلمجة الحدودي، كشف الوزير الإيراني عن اتفاق مع الجانب السوري للربط السككي بين طهران ودمشق، مضيفا أن بلاده ستضع مهمة تشكيل تحالف ثلاثي بمشاركة إيران والعراق وسورية على جدول أعمالها وسيكون الربط السككي في صلبه.ويرى مراقبون في طهران أن مد السكك الحديدية والطرق السريعة بين إيران والعراق وصولا إلى دمشق ثم بيروت يمثل هدفا إستراتيجيا بالنسبة لإٍيران، بيد أنه يواجه معارضة شرسة بسبب الحضور الأميركي على الأراضي العراقية والسورية.ويصف الخبير الاقتصادي الإيراني الدكتور بهمن آرمان، السكك الحديدية الممتدة من ميناء الإمام الخميني على الضفة الشمالية للمياه الخليجية إلى الأراضي العراقية بأنه جزء من الممرات الإيرانية لربط الشرق بالغرب.وكشف آرمان في تصريحات صحافية عن مشاريع إيرانية لربط المياه الخليجية بالأسواق الأوروبية مرورا بالعراق وتركيا، معلنا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى محافظة عيلام المحاذية للحدود العراقية من أجل وضع حجر الأساس لإنشاء طريق سريع يربط الأراضي الإيرانية بمدينة النجف عبر معبر جيلات الحدودي.وأشار الباحث الإيراني إلى الأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المشاريع في تسهيل نقل المسافرين بين البلدين والمكاسب الاقتصادية لطهران التي سوف تتحول إلى مركز لتدفق البضائع بين الشرق والغرب.على الجانب العراقي، فقد أثار المشروع حفيظة العديد من الباحثين بسبب ما یعتبرونه ضررا سيلحق بالمصالح الوطنية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة هذه الادعاءات.فقد قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن "الحكومة مضت باتجاه مشروع الربط السككي، على اعتبار أنه خطوة عملية للنهوض بواقع البنية التحتية بعد عقود من العزلة في إقامة المشاريع المشتركة مع دول الجوار".وبيّن أن الموقع الجغرافي للعراق يقتضي أن يكون في قلب المنطقة في الترابط السككي والبري والجوي، مؤكدا أن المرحلة الجديدة للربط السككي تهدف لنقل المسافرين والزائرين من إيران وما وراءها من أواسط آسيا.وفي رده على الآراء التي ترى أن المشروع سيؤثر على المكانة الاقتصادية لميناء الفاو، بيّن العوادي أن حكومته لم تقدم على وضع حجر الأساس للمشروع إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وضمان أمن العراق الاقتصادي والسياسي، وألا تمس مثل هذه المشاريع سيادة البلد.وتابع "لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو، وخصصت له المليارات من الموازنة، واقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها".من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن الربط السككي مع إيران لا يزال يفتقر للشفافية، حيث تؤكد الحكومة العراقية أنه يهدف لنقل المسافرين، في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن المشروع يهدف لنقل البضائع إلى ميناء طرطوس السوري.وقال إنه في حال كان الربط يهدف لنقل البضائع، فإن المشروع سيؤثر على ميناء الفاو العراقي (قيد التنفيذ)، لا سيما أن الرصيف الأول للميناء سيدخل الخدمة عام 2025، في حين تحظى إيران بموانئ ضخمة تعمل بكامل طاقتها.في غضون ذلك، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين يبرر لهما الشروع بالربط السككي، حيث إن ميناء الفاو سيكون مخصصا للحمولات الثقيلة للبضائع وبتكاليف أقل من النقل بالقطارات.وتابع أن العراق يمكن أن يتحكم بنوع البضائع من خلال السياسة الجمركية من أجل عدم الإضرار بميناء الفاو، فضلا عن أن ما يشاع عن طموح ربط السكك الحديدية بموانئ سورية يقف دونه الوضع في سورية، إذ إن الأخيرة غير مهيأة حاليا لمثل هذا الربط، وفق قوله.بدوره، يرى مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان، أن إيران ومنذ تبلور فكرة إنشاء ميناء الفاو عام 2017 شرعت بالضغط على بغداد لتنفيذ الربط السككي، وأن طهران استثمرت جميع اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين لأجل ذلك.وأضاف أن هذا المشروع سيضر بالمصلحة الوطنية للعراق، وأن ميزان المصلحة في المشروع يميل لصالح إيران، مبينا أنه رغم الطموحات الإيرانية، غير أن هناك العديد من المشاكل التقنية في التنفيذ، كون المنطقة تتسم بالوعورة ووجود العديد من حقول الألغام.وخلص إلی أنه "من المستبعد تنفيذ المشروع انطلاقا من أن التحركات الأميركية في سورية تعمل على منع ربط إيران بالبحر المتوسط، كما يمكن للعراق استغلال هذا المشروع لمساومة إيران في سبيل السعي للحصول على تنازلات إيرانية فيما يتعلق بملف المياه والتحركات العسكرية لطهران على الحدود المشتركة".-(وكالات)