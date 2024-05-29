 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تتوعد مخالفي أنظمة الحج بعقوبات صارمة

موسم الحج-(وكالات)
موسم الحج-(وكالات)

حذرت وزارتا الحج والعمرة، والداخلية في السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج تحت طائلة العقوبة.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ان كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الذين لم يحصلوا على تصريح بالحج سيعاقب بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معًا، داعيةً الى ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج كأساس في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.


كما نشرت حسابات وزارة الحج والعمرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حملات فرقها الميدانية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمحتالين، من مروجي حملات الحج الوهمية، مخاطبة الراغبين في أداء الحج بالقول: الخيار أمامك، أما حج نظامي ميسّر تلتزم فيه بالتصريح وتحظى بالخدمات؛ أو التحايل على الأنظمة وتطالك العقوبات.


وتعاقب السلطات السعودية مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين والزوار بغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي وترحيل المقيمين منهم لبلادهم، والمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظاما فيما تطبق عقوبة السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا. --(بترا)

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