السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق المصحف

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قالت وزارة الخارجية السعودية، صباح الجمعة، إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من المصحف الشريف.وأضافت في بيان، أنه تم تسليم القائمة بأعمال السفارة الدنماركية مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاغن "تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة".رويترز