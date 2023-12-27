الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تصدر بيانا بشأن مقتل مواطن سعودي في العراق

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علم السعودية

أصدرت السفارة السعودية لدى بغداد بيانا حول "اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي" في محافظة الأنبار في العراق.

 

وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

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وأضاف البيان: "وتعرب السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان". وكالات 

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