السعودية تعلن احتضان قمتين عربية وإسلامية بشأن غزة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، تأجيل موعد القمة العربية الأفريقية الخامسة المقررة السبت المقبل في الرياض إلى وقت يحدد لاحقا، وذلك نظراً للتطورات الحالية في غزة.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس الثلاثاء، إن الأحداث في غزة استدعت الدعوة لانعقاد قمة عربية غير عادية وأخرى إسلامية لبحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة. وكالات