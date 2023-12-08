الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفارة الأميركية ببغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي

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السفارة الأميركية ببغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي

أكدت السفارة الأميركية في بغداد لقناة لجزيرة أنه تم استهدافها بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قرب السفارة.
وحثت السفارة الأميركية الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء، مضيفة أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن التقييمات ما تزال جارية.اضافة اعلان
ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الصاروخي، لكن السفارة قالت إن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته، بحسب تعبيرها.
وشددت السفارة على احتفاظها بحق الدفاع على النفس، وحماية موظفيها بأي مكان في العالم.
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