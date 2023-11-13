السلطة هي الشريك

أسرة التحرير
لقد كشفت المصيبة التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر عورة جبهة الرفض الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. فتصريحات نتنياهو في المؤتمر الصحفي أول من أمس تدل على ان المفهوم الذي أدى الى الضياع ما يزال قائما. فهو لا يكتفي بان إسرائيل ستبقى في ايديها السيطرة الأمنية الكاملة في قطاع غزة بل اعلن: "لن تكون هناك سلطة مدنية تدفع المال لعائلات المعتقلين". والمقصود بالطبع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
يبدو أن اقوال نتنياهو موجهة الى الداخل وهدفها تثبيت حكمه. فهو نفسه تحفظ من الدعوة لاعادة السيطرة الإسرائيلية المدنية على المنطقة، وبذلك ابعد نفسه عن اليمين المتطرف المسيحاني. لكن لما كان لا يمكن التوقع من أي جهة عربية او دولية ان تتطوع لتلقي حبة البطاطا الملتهبة، فان السلطة هي الوحيدة التي يمكنها أن تتلقى المسؤولية عن 2.2 مليون من سكان القطاع. ان تهجمات نتنياهو على السلطة هدامة وتدل على أنه لم يتحطم أي مفهوم.
على نتنياهو ان يقول "نعم" للقناة الدبلوماسية، وليس فقط لأغراض التنسيق الأمني. فقيادة السلطة أوضحت منذ الان بان عودتها الى غزة مشروطة بالعودة الى طاولة المفاوضات على حل الدولتين. وأوضح الرئيس جو بايدن بانه يتمسك بهذا الحل. لقاء وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن مع عباس يجسد بالملموس بان الولايات المتحدة ترى في السلطة شريك إسرائيل بتسوية سياسية.
ان مصيبة 7 أكتوبر والمواجهة متعددة الساحات التي تطورت في اعقابها وحدت المسألة الفلسطينية مع المسألة الإيرانية وفروعها. رئيس الوزراء الذي يصمت امام مروجي الشقاق، أمثال الوزيرين إسرائيل كاتس وآفي ديختر، ممن يتوعدون بـ "نكبة ثانية" وآخرين يحلمون بالعودة الى غوش قطيف يعرض للخطر اتفاقات السلام مع مصر واتفاقات إبراهيم. ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعلن صراحة بان التطبيع في العلاقات مع إسرائيل مشروط بالتقدم الى تسوية مع الفلسطينيين. خطوة سياسية يمكنها أن تعطي لحكم السلطة مظلة واسعة من الجامعة العربية والدول الإسلامية.
نتنياهو يواصل الإستراتيجية التي أودت بإسرائيل الى الهوة: دحر السلطة الى الزاوية لاجل عرقلة كل إمكانية لحل الدولتين: التعاون الائتلافي مع حزب المستوطنين وكنتيجة لذلك اشعال المنطقة. كل هذا بدلا من اصدار التعليمات لوزير الدفاع لوضع حد لعربدة المشاغبين اليهود الذين يفعلون في الضفة ما يروق لهم، ولاعادة فتح قناة دبلوماسية مع عباس.
بيني غانس وغادي آيزنكوت لا يحق لهما الاكتفاء بالمساهمة في خطوات عسكرية، لحماية الجبهة الداخلية واحساس "معا ننتصر". عليهما ان يوضحا لنتنياهو بان الخروج من الحرب يتضمن انهاء للمقاطعة السياسية على السلطة وترميم مكانتها في أوساط الشعب الفلسطيني ومواطني إسرائيل.