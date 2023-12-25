السنوار: القسام لن تخضع لشروط الاحتلال

قال رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار في رسالة بعثها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة إن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف السنوار أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح فستهدفت الكتائبخلال الحرب البرية ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

وأشار السنوارإلى أن القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال.