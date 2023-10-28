الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السنوار: جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

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رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، إن "حماس جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل جميع الأسرى لدينا".اضافة اعلان
في المقابل قال الناطق باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن "التصريحات من قبل قادة حماس حول الأسرى، تدخل في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "عدد الأسرى في غزة هو 230 أسيرا". 
وكان الناطق باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، قد أعلن اليوم ،السبت، أن " القسام ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".
وأضاف أبو عبيدة، في تسجيل مرئي، اليوم السبت، أن "عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه".
وأضاف، نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا "لا نزال في انتظاره، وأن زمن انكسار الصهيونة قد بدأ".
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 22 يوما إلى 7703 شهيدا، بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو 19450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 111 شهيدا، و1950 مصابا.
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