الأحد 06 آب 2023
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السودان.. الجيش يصعد عملياته بالخرطوم ودول الجوار تجتمع في نجامينا

قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم - قالت مصادر محلية إن الجيش السوداني وجه قصفا مدفعيا متقطعا من جنوب وشمال أم درمان يستهدف مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع في العاصمة، بينما أكدت الأخيرة محاصرتها مقر القيادة العامة في مبنى المخابرات.اضافة اعلان
ورصدت المصادر المحلية تحليقا مكثفا للطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني في سماء مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت أطلقت فيه أسلحة المضادات الأرضية للدعم السريع النار في جنوب ووسط أم درمان ووسط الخرطوم.
ومساء السبت الفائت، أعلن الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى، وتدمير 10 مركبات عسكرية أثناء هجومها على مواقعه في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي نشره حساب الجيش على فيسبوك، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات "واشتبكت مع قواتنا".
في المقابل، نفت قوات الدعم السريع ذلك، وقالت إنها ما تزال تحاصر القيادة العامة للجيش في مبنى المخابرات بالخرطوم.
وفي وقت سابق امس، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، على حد تعبيرها. وأضافت في بيان أن قوات الجيش حاولت فك الحصار المفروض عليها في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم "واصطدمت بقواتنا التي أحبطت مغامراتهم وطاردتهم إلى داخل معسكرهم، مخلفين وراءهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسرى".
تأتي هذه التطورات الميدانية بينما يعقد في العاصمة التشادية الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 تموز(يوليو) الحالي بالقاهرة.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن دول الجوار سوف تبحث باجتماعها في نجامينا مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء دول وحكومات جوار السودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.
ومنذ منتصف نيسان(ابريل) الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.-(وكالات)
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