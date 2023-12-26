السودان.. "الدعم السريع" تطلق سراح 47 عنصرا من الجيش

أعلنت قوات الدعم السريع، يوم أمس الإثنين، أنها أطلقت بتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، سراح 47 من أفراد الجيش، بحضور أسرهم.



وفي سياق آخر، أشارت تقارير عدة إلى إمكانية انعقاد لقاء مرتقب بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك مع استمرار الاشتباكات في مناطق عدة في السودان.

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وقال بيان صادر عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، يوم الإثنين: "بعث عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بخطابين لكل من القائد العام للقوات المسلحة السودانية وقائد قوات الدعم السريع، يدعوهما لاجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب، عبر الحل السياسي التفاوضي الذي طرحت فيه تقدم خارطة طريق، لإنهاء هذه الحرب التي قتلت وشردت أبناء الوطن ودمرت البنى التحتية ومزقت الُلحمة الوطنية وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويهدد استمرارها بقاء السودان". وكالات

















































