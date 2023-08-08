السودان: "السيادة" يقدم خطة لإنهاء الحرب.. وجثث تتحلل في الشوارع

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الخرطوم-وسط حديث عن اتساع دائرة النزاع المسلح في السودان وغياب أفق حل الأزمة، خرجت مبادرة جديدة ومن داخل مجلس السيادة السوداني. فقد كشف نائب رئيس المجلس، مالك عقار، عن خارطة طريق مقترحة من الحكومة لإنهاء الحرب.وأوضح أن الخطة تبدأ بالفصل بين القوات المتحاربة وصولا إلى إرساء عملية سياسية شاملة ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات وضمان أمن المواطنين.الخطة المقترحة هي الأحدث في سلسلة مبادارت ووساطات تسعى إلى إنهاء الاقتتال وحقن الدماء في السودان.ويرى مراقبون أن مطالب قوات الدعم السريع هي المعضلة الأكبر حاليا في طرق الحل، وخصوصا طلب تسليم قيادات الجيش لأنفسهم في مقابل وقف الحرب، وهو طلب مرفوض تماما من قبل القوات المسلحة السودانية.الى ذلك، قتل أكثر من 20 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات، امس، بسبب عمليات القصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي طالت أحياء في أم درمان القديمة غربي العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية.في سياق متصل، أعلنت قوات "درع السودان" بقيادة اللواء "أبو عاقلة محمد أحمد كيكل" انضمامها بكامل عناصرها وعتادها لقوات الدعم السريع.وقال "كيكل" بحسب مقطع فيديو بثته قوات الدعم السريع على منصة "إكس"، إن قواته انضمت إلى صفوف الدعم السريع لمحاربة من سماهم "الفلول" والانتصار لقضايا البلاد والمهمشين فيه، وفق قوله.تأتي أهمية هذا الإعلان في أن قوات "درع السودان" تسيطر فعليا على منطقة "سهل البطانة" وسط البلاد، وهي منطقة معروفة بموقعها الإستراتيجي الممتاز والحدودي مع إثيوبيا.إلا أن قرارها كان مفاجئا، خصوصا أنها لطالما رفضت الحرب بين الطرفين منذ بدايتها، ودعت للحوار داعمة مباحثات جدة.أوضاع مأساويةقال متطوعون يعملون في مستشفى "النو"، وهو أحد المستشفيات القليلة التي ما تزال تعمل أم درمان، إن أعداد الجرحى تتزايد بشكل كبير في ظل شح كامل في المستلزمات الطبية.ومع إكمال الحرب شهرها الرابع، احتدت شدة القتال بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف المستمر الذي طال عددا من الأحياء السكنية في مدينة أم درمان، مما أدى إلى تزايد موجات النزوح الجماعي لسكان الأحياء المتضررة.ومنذ بداية القتال، اضطر أكثر من مليوني شخص من سكان العاصمة الخرطوم إلى مغادرة منازلهم في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.وبحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، فقد أدى القتال إلى مقتل أكثر من 4500 شخص حتى الآن.وأجبر نحو 3.9 ملايين من سكان الخرطوم وولايات دارفور إلى النزوح داخليا أو عبور الحدود إلى بلدان أخرى.ووسط استمرار المعارك العنيفة، وتواصل سقوط القتلى، تجددت المخاوف من انتشار الأوبئة في البلاد.فقد حذرت منظمة إغاثية، امس، من خطر تفشي الأمراض نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع الخرطوم التي مزقتها الحرب.وأفاد بيان صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) التي يقع مقرها في لندن، أن "آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.كما نبهت إلى أن ذلك قد "يعرض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض".ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".إلى ذلك، اعتبرت أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي... يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، إن "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".كذلك دعت المنظمة في بيانها أطراف النزاع "إلى الموافقة على وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلميا".وسبق لمنظمات إغاثة دولية أن حذرت من أن موسم الأمطار في السودان الذي بدأ في حزيران(يونيو) يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصا في ظل توقف أنشطة التلقيح ضد الأمراض وخروج 0 % من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي.- (وكالات)