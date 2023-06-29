السودان: انفجار ضخم يهز وسط الخرطوم في ثاني أيام الأضحى

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شهد وسط العاصمة السودانية الخميس «انفجاراً ضخماً» هز جدران منازل تبعد عنه كيلومترات مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى، بحسب شهادات سكان.وأفاد سكان في الخرطوم وكالة «فرانس برس» بوقوع «انفجار ضخم شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعد سحب من الدخان».وأكد شهود يقيمون بعيداً من مكان الانفجار بحوالي سبعة كيلومترات «شعرنا باهتزاز في جدران المنازل».وكان السودانيون يعلقون آمالا كبيرة على مناسبة عيد الأضحى حتى يجدوا متنفساً، ولو قصير الأمد، في ظل الحرب الدائرة بين الطرفين.إلا أن الأربعاء أول أيام العيد شهد غارات جوية وتبادلاً لإطلاق النار في أم درمان، على الرغم من إعلان كل معسكر على حدة هدنة بمناسبة العيد.والخميس أفاد شهود بأن «مقاتلات تابعة للجيش تقصف مواقع تابعة للدعم السريع في حي الفتيحاب جنوب أم درمان».وقُتل نحو 2800 شخص ونزح أكثر من 2.8 مليون هرباً من الحرب الدائرة بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/ إبريل.