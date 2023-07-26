الأربعاء 26 تموز 2023
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السويد بعد حرق المصحف الشريف.. "نحن في وضع أمني خطير ومهددون"

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شخص حرق القرآن في السويد
أعلن جهاز الأمن الداخلي في السويد، الأربعاء، تدهور الوضع الأمني في البلاد بعد حرق نسخ من المصحف الشريف مؤخرا هناك، وبعد الاحتجاجات على ذلك في أنحاء العالم الإسلامي.اضافة اعلان

وقال الجهاز، المعروف اختصارا بـ"سابو"، في بيان، إن حرق مصاحف في السويد، والحملات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت سلباً على صورة السويد.

وأضاف، أن صورة السويد تغيرت "من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين"، ويٌعتقد أن الهجمات على المسلمين تحظى بموافقة الدولة، وتقوم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للدولة بخطف الأطفال المسلمين.


كما ذكر "سابو"، أن كل ذلك ينذر بتأجيج التهديدات ضد السويد "من أفراد داخل أوساط ارهابية"، وأن خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا، إذ يقف عند المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات.

وقالت نائبة رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز، سوزانا تريورنينغ، لهيئة البث العامة السويدية: "نحن في وضع خطير، إنه تهديد متزايد.. يمكن أن يقع هجوم في إطار هذا التهديد المتزايد". وكالات 
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