الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي لسوناك: النزوح من غزة سينهي القضية الفلسطينية تماما

الرئيس المصري السيسي ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك -(وكالات)
الرئيس المصري السيسي ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك -(وكالات)
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، واصفا إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه.اضافة اعلان
وقال السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة بدول المنطقة، إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدويا على المنطقة والسلام فيها.
وشدد الرئيس المصري على أهمية إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967.
وأضاف: "علينا جميعا التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تتجاوز تبعاتها حق الدفاع عن النفس".
وأشار السيسي إلى أن 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة من بينهم 1500 طفل.



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