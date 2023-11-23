الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي يؤكد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن، وأن التهجير خط أحمر لن نقبل به، ولن نسمح به.اضافة اعلان
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر استقبلت عقب الصراعات التي حدثت في المنطقة، ملايين الأشخاص، وأن مصر لم تطلب دعمًا من أحد.
وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر انطلاق مبادرة "كتف في كتف تحيا مصر وفلسطين" والتي أعطى خلالها إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات لقطاع غزة، إنه لا أحد يستطيع القول أن مصر ليست لديها مواقف نبيلة، والأمر أصبح مختلفًا.
وأضاف، أنه منذ اللحظة لانفجار الحرب في غزة، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة، وفي التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، لافتاً إلى أن ضيوف مصر بلغ عددهم 9 ملايين، ولكن الأمر مختلف في غزة والضفة، حيث إذا تركها أهلها لن يعودوا لها مرة أخرى. -(بترا)
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