الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي يحذر من تأثيرات سلبية وأمنية على استقرار المنطقة

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السيسي

حذرالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية في قطاع غزة، بما له من تأثير سلبي على استقرار المنطقة.

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وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تناول فيه الطرفان مستجدات الأوضاع في قطاع غزّة.

 

حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذرا من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة.


وشدد السيسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالأوضاع في غزة. وكالات 

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